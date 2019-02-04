В Киеве суд отправил под арест стрелка, ранившего ребенка

Происшествия

В Киеве Деснянский районный суд отправил под стражу мужчину, который ранил из пистолета 5-летнего мальчика. Таким образом, ходатайство Киевской местной прокуратуры № 3 было удовлетворено.

Следствие установило, что во время конфликта на улице, который произошел 1 февраля в Деснянском районе, один из ссорящихся выстрелил из пистолета в сторону оппонентов, но попал в случайного прохожего — мальчика, который шел по улице вместе с мамой. Стрелок с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Ребенок с травмой глаза находится в больнице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержанный стрелок — 31-летний житель Черкасс. Врачам удалось спасти глаз ребенку, в которого попал черкасчанин. По предварительным данным, в конфликте было применено устройство для стрельбы резиновыми пулями. За хулиганство и причинение телесных повреждений ребенку стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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