Политика

"Радикальная рапсодия", "Зерро" и ДМБ: кандидатов в президенты превратили в героев известных фильмов (фото)

Аналитический портал «Слово и дело» опубликовал на своей странице в Facebook фотоколлаж на политиков, которые заявили о своем желании баллотироваться на выборах президента Украины 31 марта. Многие из них уже зарегистрированы ЦИК и имеют официальное удостоверение кандидата в президенты.

Так, лидера группы «Квартал 95» Владимира Зеленского изобразили в виде персонажа киноленты «Зорро».

Самовыдвиженец Игорь Шевченко примерил на себя роль Рэтта Батлера из «Унесенных ветром», но в шапочке с помпоном.

Действующий глава государства Петр Порошенко в образе Ивана Грозного — «Иван Васильевич, который не хочет менять профессию».

В одной машине едут бывшие однопартийцы — самовыдвиженец Юрий Бойко и кандидат от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул.

Юлия Тимошенко отожествляется с актрисой Шерон Стоун из «Основного инстинкта».

В доспехах гладиатора, но без шлема, изображен Илья Кива.

Кандидату от партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко вспомнили его министерское «военное» прошлое.

Журналист Дмитрий Гнап представлен в образе Фореста Гампа, а мэр Львова Андрей Садовый — в образе героя фильма «Капитан Америка».

Олег Ляшко с вилами превратил «Богемскую рапсодию» в «радикальную».

Кандидат от партии «5.10» Геннадий Балашов неплохо смотрится на одном из «12 стульев».

Героиней сериала «Во все тяжкие» стала самовыдвиженец Ольга Богомолец.

Добрым дедом Морозом изображен лидер социалистов Александр Мороз.

Почти суперменом считают любителя клетчатых одеял Романа Насирова.

А бывший глава СБУ Валентин Наливайченко ожидаемо стал агентом 007.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 4 февраля Центральная избирательная комиссия Украины уже зарегистрировала 28 кандидатов на выборы президента 31 марта. А всего документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах подали 90 человек. Регистрация всех кандидатов в президенты будет продолжаться до 8 февраля.

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