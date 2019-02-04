Политика

Выборы-2019: какие кандидаты уже зарегистрированы, а кто ещё на рассмотрении

В воскресенье, 3 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

На данный момент на выборах президента Украины 31 марта уже зарегистрировано 28 кандидатов.

1. Балашов Геннадий, кандидат от партии «5.10»;

2. Богомолец Ольга, самовыдвиженец;

3. Богословская Инна, самовыдвиженец;

4. Бойко Юрий, самовыдвиженец;

5. Вилкул Александр, кандидат от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития»;

6. Габер Николай, самовыдвиженец;

7. Гриценко Анатолий, кандидат от партии «Гражданская позиция»;

8. Данилюк Александр, самовыдвиженец;

9. Деревянко Юрий, кандидат от партии «Воля»;

10. Добродомов Дмитрий, кандидат от партии «Общественное движение «Народный контроль»;

11. Зеленский Владимир, кандидат от партии «Слуга народа»;

12. Каплин Сергей, кандидат от партии «Социал-демократическая партия»;

13. Кива Илья, кандидат от «Социалистической Патрии Украины»;

14. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец;

15. Кошулинский Руслан, кандидат от партии «Всеукраинское объединение «Свобода»;

16. Куприй Виталий, самовыдвиженец;

17. Ляшко Олег, кандидат от партии «Радикальная партия Олега Ляшко»;

18. Мороз Александр, кандидат от партии «Социалистическая партия Александра Мороза»;

19. Мураев Евгений, кандидат от партии «Наши»;

20. Валентин Наливайченко, кандидат от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»;

21. Насиров Роман, самовыдвиженец;

22. Садовый Андрей, кандидат от партии «Объединение «Самопомич»;

23. Скоцик Виталий, самовыдвиженец;

24. Смешко Игорь, самовыдвиженец;

25. Тарута Сергей, кандидат от партии «Основа»;

26. Тимошенко Юлия, кандидат от партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»;

27. Шевченко Игорь, самовыдвиженец;

28. Шевченко Александр, кандидат от партии «УКРОП».



Отказ в регистрации кандидатом в президенты в ЦИК получили 22 человека. Почти все они или неправильно оформили представленные документы, или не внесли денежный залог в 2,5 миллиона гривен. Только Петру Симоненко отказали из-за того, что он хотел баллотироваться в президенты от Коммунистической партии, пропаганда и символика которой запрещены в Украине.

В ЦИК на рассмотрении находятся документы еще 40 потенциальных кандидатов. Среди них председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь, кандидат от «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук, кандидат от партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко, кандидат от партии «Патриот» Андрей Новак, кандидат от партии «Воины АТО» Сергей Кривонос, кандидат от политической партии «Стабильность» Василий Журавлев, кандидат от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап, кандидат от «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» Надежда Савченко и самовыдвиженцы — Роман Бессмертный, Виктор Кривенко, Иван Качайло, Сергей Лысенко, Руслан Ригованов, Анатолий Губенко, Юлия Литвиненко, Юрий Тимошенко, Владимир Олейник, Василий Марущанец, Максим Голосной, Юрий Кармазин и действующий глава государства Петр Порошенко.

А всего документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах подали 90 человек.

Регистрация всех кандидатов в президенты будет продолжаться до 8 февраля.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах-2019 в последний день — 3 февраля.

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