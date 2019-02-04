Здоровье

В Украине бесплатных лекарств станет больше: что об этом известно

Многие люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой, уже привыкли к тому, что могут прийти в аптеку и, предъявив рецепт врача, бесплатно получить нужный препарат. Если хочется более качественный, то можно доплатить, но все равно экономия существенная. Ведь лекарства нужно принимать постоянно, а лечение, пока не начала работать программа «Доступные лекарства», влетало в копеечку.

Как сообщает Минздрав Украины, с февраля перечень предлагаемых лекарств обновлен — в него включены 258 препаратов. Из них 64 можно получить полностью бесплатно (в прошлому году таких было 59), а другие — с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, стоимость которого оплачивает государство, стоит четыре гривни 76 копеек, а самый дорогой — 898 гривен 22 копейки.

Есть еще одна хорошая новость касается снижения цены. Благодаря пересмотру списка доступных препаратов производители снизили стоимость 37 наименований лекарств. Самое большое снижение цены достигло 45 процентов.

Программа «Доступные лекарства» работает с апреля 2017 года. С тех пор врачи выписали более 32 миллионов рецептов на сумму свыше 1,6 миллиарда гривен.

Уже с 1 апреля 2019 года возмещать стоимость препаратов по программе «Доступные лекарства» будет главный оператор бюджетных средств — Национальная служба здоровья Украины. С этого времени начнет действовать еще одно новшество — вместо бумажного рецепта врачи будут выписывать электронный.



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