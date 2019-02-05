Чудом уцелевшие реликвии ОУН впервые показывают в Киеве

История современности

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Зродились ми великої години…», приуроченная к 90-летию со дня основания Организации украинских националистов (ОУН), которое отмечается 4 февраля. Кстати, в декабре минувшего года президент Петр Порошенко подписал закон о признании воинов ОУН-УПА участниками войны за независимость Украины. Самым необычным экспонатом выставки стала мастерски исполненная восковая фигура первого руководителя ОУН Евгения Коновальца.

— Мы не ставили задачу рассказать о всех 90 годах деятельности УОН, взяли только историю ее основания и начальный этап работы, — сказал «ФАКТАМ» куратор выставки, заведующий Музеем украинской революции 1917—1921 годов Александр Кучерук. — В 1920-е годы в оккупированной Польшей Западной Украине возникло несколько подпольных организаций, которые боролись за восстановление независимости УНР. Идею их объединения выдвинул политический деятель Дмитрий Андриевский, который в годы существования УНР был ее послом вначале в скандинавских странах, а затем в Бельгии. В инициативную группу по созданию объединенной организации вошли Андриевский, два полковника армии УНР Евгений Коновалец и Николай Сциборский, а также представитель молодого поколения, публицист Владимир Мартинец.

Два года они отшлифовывали концепцию новой организации. В начале февраля 1929 года более 30 делегатов собрались в одном из отелей Вены на учредительный конгресс ОУН. Документ о создании организации был одобрен 4 февраля. Ее первым руководителем стал Евгений Коновалец. Его заместителем избрали полковника армии УНР Андрея Мельника. Кстати, это был необычайной храбрости человек. Он страдал туберкулезом. Из-за этой болезни ему удалили 2 ребра, но он все равно пошел воевать добровольцем в Легион украинских сечевых стрельцов, который был сформирован в составе австро-венгерской армии.

В 1916 году в расположение легиона приехал эрцгерцог Карл I, который полгода спустя стал императором Австро-Венгрии. Он наградил сечевиков медалями, а Мельнику вручил свою собственную саблю. Это была особо ценная награда. Вот только пока что историкам не удалось установить, за какие конкретно подвиги Карл I удостоил ею Мельника. Впоследствии Мельник воевал в рядах армии УНР.

Учредительный конгресс утвердил обращение членов ОУН друг к другу: «товаришу» и «товаришко». Но вскоре это решение было отменено, поскольку такое же обращение использовали большевики. Украинские националисты стали обращаться друг к другу иначе — «друг» и «подруга».

Почти все делегаты сфотографировались вместе на память. К сожалению, один из экземпляров снимка попал в руки польской полиции, и она развернула охоту на делегатов. Изначально предполагалось, что ОУН будет разделяться на две части: легальную политическую партию и подпольную Украинскую военную организацию. Однако почти сразу вся ОУН была объявлена властями Польши вне закона.

— Как создавалась символика ОУН?

— В 1932 году был объявлен конкурс проектов по созданию эмблемы и гимна ОУН. В экспозиции выставки представлены сохранившиеся предложения. Лучшим вариантом эмблемы был признал тризубец, центральный луч которого имеет вид меча. Автором этой работы был скульптор Роберт Лисовский. Кстати, спустя годы возникла эмблема, которую в шутку назвали «жидобандеровской» — звезда Давида, увенчанная тризубцем ОУН. Ведь многие украинские евреи боролись за свободу родины.

В конкурсе вариантов гимна ОУН победил марш «Зродились ми великої години», слова которого написал писатель и литературовед Олесь Бабий. По одной из версий, музыку сочинил композитор Омельян Нижанковский. Сейчас «Зродились ми великої години» стал маршем Вооруженных Сил Украины. Кстати, в нашей армии официально утверждено и приветствие ОУН «Слава Україні!» — «Героям слава!»

На выставке мы демонстрируем текст марша, написанный Бабием простым карандашом. Посетители также увидят нарисованную цветными карандашами рукой Николая Сциборского структуру ОУН.

— Как возник красно-черный флаг ОУН?

— Это произошло уже в 1940-е годы, когда ОУН разделилась на ОУН Бандеры и ОУН Мельника. Бандеровское крыло взяло себе красно-черный флаг. А мельниковское — синий с оуновским тризубцем посередине.

— Здесь представлены материалы о первом лидере ОУН Евгении Коновальце?

— Да. Фотография, на которой он запечатлен вместе с отцом в годы Первой мировой войны. Евгений тогда был офицером Легиона украинских сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии.

Экспонируется также свидетельство о браке Коновальца, в котором указано, что он венчался со своей невестой Ольгой в церкви села Мшаны. Интересно, что сохранилось еще одно его брачное свидетельство с той же девушкой. В нем написано, что венчание происходило во Львове в Соборе Святого Юра. Загадку двух противоречащих друг другу документов отчасти удалось объяснить: оказалось, что священник из храма Святого Юра подрабатывал в селе Мшаны. Кстати, Коновалец и Мельник были женаты на родных сестрах.

— Кто изготовил восковую фигуру Коновальца, которая демонстрируется на этой выставке?

— Ее предоставил Музей «Становление украинской нации». Это частная структура, которую финансирует состоятельный человек Валерий Галан. На его средства создано около 100 восковых фигур известных украинцев.

— Основная часть архива ОУН, к сожалению, до сих пор не найдена, — собщил «ФАКТАМ» на открытии выставки кандидат исторических наук Сергей Кот. — Архив спрятали во время Второй мировой воны в оккупированной гитлеровцами Праге в бидонах с залитыми смолой крышками, а после ее окончания разыскать не смогли. По одной из версий, архив погиб при проведении строительных работ. Основная часть дошедших до наших дней документов ОУН хранилась у членов этой организации. Они передали их последнему президенту УНР в изгнании Николаю Плавьюку. После провозглашения в 1991 году независимости Украины он передал документы в Киев. Сейчас они хранятся в Научной библиотеке имени Олеся Ольжича. А нынешняя выставка открыта по инициативе Фонда имени Ольжича.

P. S. Недавно в Украину из полицейского архива Роттердама передали уголовное дело об убийстве Евгения Коновальца в 1938 году. О том, что историкам удалось узнать из этого документа, читайте в номере газеты «ФАКТЫ», который выйдет в четверг, 7 февраля.

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*Фото автора



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