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Ночной пожар охватил два этажа высотного дома в Киеве (фото, видео)
В Киеве ночь на 5 февраля на Лесном массиве произошел пожар. Огонь охватил балконы квартир на шестом и седьмом этажах многоквартирного дома по адресу Курчатова, 20.
Жильцы соседних квартир рассказали, что их разбудили пожарные и на всякий случай попросили выйти на улицу. Спасателям удалось локализовать пожар уже в 01:16. К счастью, пламя не успело охватить квартиры. Полностью ликвидировать пожар получилось к 01:50. Обошлось без пострадавших, сообщает Информатор.
По предварительной версии, пожар начался из-за не потушенного окурка. На месте работали пять единиц основной и специальной техники, а также дежурили медики и патрульные. Подробности инцидента выясняются.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве недалеко от того места также произошел пожар. Горели склады у метро «Лесная». Этот пожар, по оценкам спасателей, стал самым масштабным за последние 5 лет. Площадь возгорания достигла 10,5 тысяч квадратных метров.
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