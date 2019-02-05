Происшествия

Многотонная конструкция обрушилась под тяжестью снега на автомобили в Харькове: фото и видео с места ЧП

В Харькове в гаражном кооперативе на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. В ходе происшествия пострадали два человека, две машины изуродованы полностью. Еще несколько машин до сих пор не могут выкопать из снега. Всего в кооперативе 1200 гаражей и 450 мест стоянки. Крыша обрушилась над 70 боксами. Снег раздавил 2 машины Hyundai и «Жигули».

В момент обрушения в гараж заехала машина, а два человека стояли просто в эпицентре обвала, сообщает телеканал «24».

Одному из пострадавших 81 год, другому — 41. Старший мужчина отделался испугом, у младшего — ушиб грудной клетки. Его уже выписали из больницы. Водитель, заблокированный в машине, смог выбраться из-под завала самостоятельно. Едва не попал под обвал еще один автовладелец. Мужчина не дошел до обвала 20 метров.

Правоохранители квалифицировали дело как нарушение правил эксплуатации зданий. Момент обрушения попал на видео камер наблюдения. В одно мгновение снег и крыша падают прямо на автомобили.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время участились обрушения крыш на оккупированных территориях. Так, не прошло и недели после обрушения в оккупированной Горловке крыши супермаркета, как в Шахтерске (Донецкая область) обвалился козырек магазина сети «Первый республиканский супермаркет».

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