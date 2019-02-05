27.16 / 27.44 31.00 / 31.46
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Многотонная конструкция обрушилась под тяжестью снега на автомобили в Харькове: фото и видео с места ЧП

10:22 5 февраля 2019   282
Обвал крыши
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в гаражном кооперативе на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. В ходе происшествия пострадали два человека, две машины изуродованы полностью. Еще несколько машин до сих пор не могут выкопать из снега. Всего в кооперативе 1200 гаражей и 450 мест стоянки. Крыша обрушилась над 70 боксами. Снег раздавил 2 машины Hyundai и «Жигули».

В момент обрушения в гараж заехала машина, а два человека стояли просто в эпицентре обвала, сообщает телеканал «24».

Одному из пострадавших 81 год, другому — 41. Старший мужчина отделался испугом, у младшего — ушиб грудной клетки. Его уже выписали из больницы. Водитель, заблокированный в машине, смог выбраться из-под завала самостоятельно. Едва не попал под обвал еще один автовладелец. Мужчина не дошел до обвала 20 метров.

Правоохранители квалифицировали дело как нарушение правил эксплуатации зданий. Момент обрушения попал на видео камер наблюдения. В одно мгновение снег и крыша падают прямо на автомобили.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время участились обрушения крыш на оккупированных территориях. Так, не прошло и недели после обрушения в оккупированной Горловке крыши супермаркета, как в Шахтерске (Донецкая область) обвалился козырек магазина сети «Первый республиканский супермаркет».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+1

Ветер: 1 м/с  C-В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины