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Да не судим будешь: в Киеве на машину рухнул лед с крыши здания суда
В Киеве на автомобиль, припаркованный у здания райсуда суда, с крыши рухнул лед. ЧП произошло в Соломенском районе столицы. Ранее сообщалось, что в Конотопе (Сумская область) упавший с крыши многоэтажки лед серьезно травмировал супружескую пару.
Об этом сообщается на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях. «Вот так бывает. Припарковался у Соломенского суда, чтобы защитить свои права, а тут прямо с крыши суда на твой автомобиль падают глыбы льда. Получается теперь надо подавать в суд на суд?» — говорится в комментарии к фоторепортажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в одном из жилых районов при входе в подъезд на парня упала глыба льда. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные рваные раны лица и головы.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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