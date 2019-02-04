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Происшествия

Да не судим будешь: в Киеве на машину рухнул лед с крыши здания суда

17:45 4 февраля 2019   277
Соломенский суд Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на автомобиль, припаркованный у здания райсуда суда, с крыши рухнул лед. ЧП произошло в Соломенском районе столицы. Ранее сообщалось, что в Конотопе (Сумская область) упавший с крыши многоэтажки лед серьезно травмировал супружескую пару.

Об этом сообщается на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях. «Вот так бывает. Припарковался у Соломенского суда, чтобы защитить свои права, а тут прямо с крыши суда на твой автомобиль падают глыбы льда. Получается теперь надо подавать в суд на суд?» — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в одном из жилых районов при входе в подъезд на парня упала глыба льда. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные рваные раны лица и головы.

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