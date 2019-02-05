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Украинцам упростили процедуру уплаты налогов: что нужно знать
В Электронном кабинете для налогоплательщиков — физических лиц упростили процедуру заполнения платежного поручения. Так, автоматизировано заполнение основных реквизитов документа на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты.
В Государственной фискальной службе объясняют, что данное нововведение предоставляет возможность налогоплательщикам (физическим лицам) сократить время при заполнении платежных документов и минимизировать ошибки.
«Для пользования электронным сервисом необходимо в меню Состояние расчетов с бюджетом выбрать один из платежей и платежную систему. После перехода на сайт платежной системы плательщику достаточно указать сумму платежа и подтвердить операцию», — сообщают в фискальной службе и обращают внимание на то, что оплата счетов плательщика осуществляется с использованием платежной карты клиента банка, другие реквизиты заполняются автоматически. В случае возникновения вопросов по использованию электронным кабинетом, налогоплательщики имеют возможность обратиться в ГФС по телефону: 800 501 007.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2019 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных украинцами в 2018 году. Известить госорганы о своих финансовых успехах в прошлом году декларанты могут как лично, так и по почте, направив письмо с уведомлением о вручении и описью отправленных документов или же заполнив электронную форму налоговой декларации
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