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Происшествия

Туман стал причиной крупного ДТП с жертвами возле КПВВ "Марьинка" (фото)

14:02 5 февраля 2019   1000
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 5 февраля, в районе КПВВ «Марьинка» произошло крупное ДТП с жертвами, в котором погибли пять человек.

Трагедия случилась в Донецкой области на подъезде к блокпосту со стороны контролируемой территории.

Как сообщает БФ «Право на защиту», примерно в 11:00 из-за плохой видимости на дороге столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet. В результате столкновения Lanos сразу загорелся — машина была с газобаллонным оборудованием. Все четверо пассажиров погибли.

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двух пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу г. Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставят в больницу.

По информации ГосЧС в Донецкой области, ДТП произошло между Марьинкой и Курахово. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в 11:27.

Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.

Ранее «ФАКТЫ сообщали о крупном ДТП на трассе Одесса — Рени, в котором пострадали 13 человек, двое погибли.

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