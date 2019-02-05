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Туман стал причиной крупного ДТП с жертвами возле КПВВ "Марьинка" (фото)
Во вторник, 5 февраля, в районе КПВВ «Марьинка» произошло крупное ДТП с жертвами, в котором погибли пять человек.
Трагедия случилась в Донецкой области на подъезде к блокпосту со стороны контролируемой территории.
Как сообщает БФ «Право на защиту», примерно в 11:00 из-за плохой видимости на дороге столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet. В результате столкновения Lanos сразу загорелся — машина была с газобаллонным оборудованием. Все четверо пассажиров погибли.
В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двух пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу г. Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставят в больницу.
По информации ГосЧС в Донецкой области, ДТП произошло между Марьинкой и Курахово. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в 11:27.
Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.
Ранее «ФАКТЫ сообщали о крупном ДТП на трассе Одесса — Рени, в котором пострадали 13 человек, двое погибли.
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