Происшествия

Под Одессой перевернулась маршрутка с пассажирами: первые фото и видео с места аварии

В четверг днем, 31 января, произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Одесса — Рени. Неподалеку от села Николаевка-Новороссийская Саратского района маршрутка столкнулась с пассажирской иномаркой и перевернулась.

Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника в правоохранительных органах, маршрутный автобус направлялся из Килии в Одессу.

Ориентировочно, авария произошла с маршруткой, которая выехала из Килии в 12:35.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Саратского отдела полиции, туда же направлены кареты скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

По последним данным, пострадали 14 человек. 13 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы. Одна женщина — пассажирка маршрутного такси — погибла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП под Днепром: водитель сгорел заживо в салоне авто. А вечером во вторник, 29 января, на автодороге Одесса — Овидиополь, в районе Гребного канала, столкнулись маршрутное такси, фура и легковой автомобиль. В этом смертельном ДТП под Одессой погибли полицейские — следователи Лариса Крамаренко и Олег Лысюк.

Видео Bessarabia INFORM и Новости Думская

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