Происшествия

Масштабное ДТП в центре Киева: разбиты пять машин, есть жертвы (фото, видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского. Там столкнулись сразу пять автомобилей — Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. По данным Информатора, больше всего пострадали Mazda и Audi.

Именно водитель последнего авто, по свидетельству очевидцев, и спровоцировал ДТП, двигаясь по улице Саксаганского с большой скоростью. Его состояние свидетели назвали неадекватным.

Mazda и Skoda следовали по улице Дмитриевской навстречу Audi.

Точное число пострадавших пока не известно. Интернет-ресурс Киев Оперативный сообщает об одном погибшем в результате ДТП.

Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 31 января в Киеве произошло ДТП, виновником которого стал водитель, умерший прямо за рулем престижной иномарки.

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