Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала новых кандидатов

Политика

Во вторник, 5 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы президента Украины 31 марта.

Решение о регистрации кандидатов члены комиссии единогласно приняли на сегодняшнем заседании, сообщает УНИАН.

ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировала кандидатами в президенты Виктора Кривенко от «Народного руха», Сергея Кривоноса от партии «Воины АТО» и самовыдвиженцев Сергея Носенко и Руслана Ригованова.

Таким образом, по состоянию на 5 февраля зарегистрировано 34 кандидата на пост главы государства.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины в 00:00 4 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта. Всего документы в ЦИК для участия в президентских выборах подали 90 человек.

Регистрация всех кандидатов в президенты будет продолжаться до 8 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аналитический портал «Слово и дело» опубликовал яркий фотоколлаж на политиков, которые заявили о своем желании баллотироваться на выборах президента Украины 31 марта.

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