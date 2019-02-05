27.08 / 27.37 30.91 / 31.38
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ДТП с актерами «Дизель шоу»: выяснилась важная деталь

19:04 5 февраля 2019   1007
автобус после ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции Киевской области сообщили, что расследование по делу о ДТП, в котором погибла актриса «Дизель-Шоу» Марина Поплавская, завершено.

Как оказалось, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

«Производство направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

За нарушение правил безопасности дорожного движения водителю грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, 20 октября 2018 года на трассе Киев — Чоп произошло ДТП, в котором автобус с артистами «Дизель Шоу» столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате аварии актриса шоу Марина Поплавская погибла, еще два актера были госпитализированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"

Киев
0

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 756 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины