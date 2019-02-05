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ДТП с актерами «Дизель шоу»: выяснилась важная деталь
В полиции Киевской области сообщили, что расследование по делу о ДТП, в котором погибла актриса «Дизель-Шоу» Марина Поплавская, завершено.
Как оказалось, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.
«Производство направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
За нарушение правил безопасности дорожного движения водителю грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
Напомним, 20 октября 2018 года на трассе Киев — Чоп произошло ДТП, в котором автобус с артистами «Дизель Шоу» столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате аварии актриса шоу Марина Поплавская погибла, еще два актера были госпитализированы.
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