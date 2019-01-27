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ДТП с актерами «Дизель шоу»: в полиции рассказали о завершении следствия
Следственные мероприятия по делу о ДТП с участием «Дизель шоу» подходят к концу. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
«Фактически все готовы экспертизы, направляем в процессуального руководителя в Генпрокуратуру для изучения материалов уголовного производства и направления их в суд. То есть фактически досудебное расследование подходит к своему завершению», — отметил пресс-секретарь киевской областной полиции Николай Жукович, сообщает УНН.
По его словам, при отсутствии замечаний к материалам дела у процессуального руководителя, он подготовит обвинительное заключение и передаст дело в суд. Он также сообщил, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП водитель автобуса сейчас находится под домашним арестом.
Как писали «ФАКТЫ», 20 октября актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан», в котором ехали артисты «Дизель шоу», не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
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