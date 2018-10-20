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Происшествия

Под Киевом разбился автобус с артистами "Дизель Шоу", погибла известная актриса (фото)

9:45 20 октября 2018   142
авария
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области рано утром случилось ДТП с пассажирским автобусом. На трассе Киев — Чоп «Неоплан» столкнулся с грузовиком МАЗ. Автобус перевозил артистов коллектива «Дизель Шоу». Одна из пассажирок — известная актриса Марина Поплавская — погибла.

Авария случилась в 5.55. Полиция пришла к выводу, что водитель автобуса не справился с управлением. Из 14 пассажиров автобуса четверым понадобилась госпитализация. Водитель автобуса задержан, а полиция начала расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

дтп

дтп

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