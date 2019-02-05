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Происшествия

Позывной «Солист»: умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и Дебальцево

19:27 5 февраля 2019   1480
свеча
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 4 февраля, трагически погиб ветеран АТО Ящишин Иван Евстафьевич. Он служил в 40-м батальоне «Кривбасс», который входит в состав 17 бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении батальона Национальной защиты «Кривбасс» в Facebook.

Напомним, в средине января двое военнослужащих погибли в селе Калиновое Донецкой области. Это чрезвычайное происшествие не было связано с выполнением военными боевого задания.

Как пишут побратимы погибшего, Ящишин воевал в Иловайске и Дебальцево, был в плену. «Не сломался! Не отступил!» — говорится в сообщении. А погиб не на фронте, а в мирной Украине.

«Похороны состоятся 08.02.2019 года на родине бойца в селе Ивановка Херсонской области около 11:00 — 12:00. После уточнения информации, напишем дополнительно», — говорится в сообщении.

Причина гибели ветерана АТО не указывается. У погибшего остались жена и дочь.

Также в сети пишут, что боец носил позывной «Солист».

«Получил за то, что пел везде. Даже в ожесточенном бою, когда запел Гимн Украины для поднятия боевого духа товарищей! Был награжден общиной города орденом „За верность присяге“ 28 июня 2015. Вечная память. Вечная слава!» — сообщила в Facebook Наталья Разницына.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели двух военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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