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Происшествия

На Донбассе в жилом доме найдены трупы военных: стали известны подробности ЧП

15:30 18 января 2019   1913
частный дом
Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

В одном из жилых домов села Калиновое в Донецкой области были обнаружены трупы двоих военнослужащих вооруженных сил Украины. У одного из них — майора, было огнестрельное ранение в голову, другой же, скорее всего, скончался от побоев. На месте происшествия был найден пистолет Макарова.

В полиции Донецкой области открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Однако комментарии правоохранители не дают.

Факт гибели двоих военнослужащих подтвердил начальник пресс-центра Штаба ООС Виталий Саранцев. Он подчеркнул, что это чрезвычайное происшествие не связано с выполнением военными боевого задания.

Как стало известно «ФАКТАМ», военные служили в части, расположенной в селе Калиновое. Скорее всего, между мужчинами произошел конфликт после совместного застолья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Донбассе от переохлаждения умер солдат из Полтавской области. БМП, в которой находился боец, во время движения въехала в замерзший водоем в карьере, и в машину попала вода. Пока экипаж дожидался помощи, воин получил сильное переохлаждение.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Одесской области мужчина приговорен к пожизненному заключению за расстрел четверых сослуживцев на востоке Украины. Во время ужина, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из автомата АК-74 в других военнослужащих.

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