Происшествия

На Донбассе погиб украинский военный: в сети показали его фото

Вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов 4 февраля погиб один военнослужащий Объединенных сил. Еще один получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

«4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении штаба на странице Facebook.

Украинские силы вынуждены были открыть огонь в ответ для обороны.

«По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов уничтожены и четверо получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

В сети опубликовали фото погибшего военного. Им оказался Денис Цуркань из 79-й аэромобильной бригады. Он пришел на фронт в ходе первой волны мобилизации в 2014 году.

Как писали «ФАКТЫ», на днях боевики ОРДЛО осуществили обстрелы детского учреждения, школы и жилых домов мирных жителей населенного пункта Золотое-5 в Луганской области.

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