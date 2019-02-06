Здоровье

Соотношение талии и роста указывает на проблемы с сердцем, — ученые

Даже не имея лишнего веса, можно оказаться в группе повышенного риска проблем с сердцем, если коэффициент соотношения талии и роста у человека высокий. К таким результатам пришли исследователи из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия), пишет «Медикфорум».

«Показатель соотношения талии и роста (окружность талии, деленная на рост) является более точным маркером сердечно-сосудистого риска, чем индекс массы тела (ИМТ)», — констатировали специалисты.

Они смогли посчитать, какой именно коэффициент соотношения может указывать на возможные проблемы с сердцем.

Для этого исследователи проанализировали восстановление частоты сердечных сокращений (ЧСС) после аэробных упражнений у 52 здоровых мужчин в возрасте 18−30 лет с разными показателями соотношения талии и роста.

Было выявлено, что чем больше времени занимает восстановление сердечного ритма после тренировок, тем выше риск возникновения проблем с работой сердца.

Оказалось, что самое длительное восстановление наблюдалось у добровольцев, чье соотношение талии и роста было от 0,45 и выше. Ученые заявили: если показатель данного соотношения составляет от 0, 5 и выше, вероятность возникновения тех или иных сердечных нарушений очень высока. Визуально это может выглядеть просто как имеющаяся у человека широкая талия, а не туловище, заплывшее жиром, добавили научные работники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики уверены, что зимой сердечникам важно следить за уровнем артериального давления.

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