Деньги

Доллар ниже 27: что будет с курсом валют в ближайшее время

В течение двух последних недель курсы доллара и евро неуклонно снижаются. Так, на 6 февраля Нацбанк установил стоимость доллара на уровне 27,22 грн. Таким образом, за минувшую неделю доллар подешевел на 55 копеек, причем на 32 копейки — уже с понедельника, 4 февраля. С начала года курс доллара снизился на 97 копеек.

— С 29 января доллар подешевел по отношению к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,3−2,1 процента, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс снизился с 27,79 грн до 27,42 грн за доллар (минус 1,3 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,77−27,80 грн до 27,19−27,22 грн. (минус 2,1 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках опустились с 27,59−27,82 грн до 27,16−27,44 грн (минус 1,6 процента).

Характерно, что после некоторого затишья 1 и 4 февраля, когда падение доллара замедлилось, 5 февраля оно вновь заметно ускорилось благодаря высокому интересу нерезидентов к облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), для приобретения которых им надо сначала продать валюту (или, как минимум, ее не покупать, если уже есть гривня в распоряжении).

На ближайшую неделю мы ожидаем, что курс доллара может упасть ниже отметки 27 грн. На межбанке доллар может торговаться около 26,8 грн, а наличный доллар в банках — по курсу 26,7−27,1 грн.

Финансисты отмечают, что 5 февраля Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке более 50 млн долларов. Активные действия регулятора направлены не только на пополнение резервов, но и на сдерживание излишней ревальвации гривни — это важно, чтобы не ослаблять ценовую конкурентоспособность украинской экспортной продукции на внешних рынках.

Национальный банк Украины объясняет нетипичное для этого периода года укрепление курса гривни превышением предложения валюты над спросом благодаря стабильными экспортным поступлениям и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские ОВГЗ. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе НБУ. Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги возросли более чем на 6 млрд грн. В Нацбанке также указывают, что благодаря созреванию украинского валютного рынка спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

— На межбанке 5 февраля иностранцы активно продавали валюту, — сообщил «ФАКТАМ» начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Безналичный курс обвалили сразу на 22,5 коп., и остановили к вечеру в диапазоне 27,15−27,18 грн. За два дня этой недели доллар на торгах потерял 34 коп. Главная причина — крупные валютные продажи, которые устраивают иностранные покупатели гривневых гособлигаций Минфина. Скорее всего, в ближайшую неделю гривня на межбанке будет дорожать.

Безналичные распродажи валюты спровоцировали снижение курса и на наличном рынке. На 6 февраля в кассах банков и обменниках средний курсовой диапазон на продаже доллара просел до 27,39- 27,55 грн. Финансисты уверены, что до 10 февраля наличный доллар может снизиться еще на 5—10 коп.

Евро также заметно теряет в цене. На 6 февраля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 31,09 грн. То есть за неделю евро подешевел на 63 копейки, а с 1 января курс евро просел на 65 копеек. В обменных пунктах за прошедшую неделю цены на евро снизились не так сильно, но заметно — в среднем на 15—17 коп.: покупка — по 30,95−30,97 грн, продажа — по 31,14—31,20 грн. за евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 2019 год может оказаться довольно сложным для Украины, так как на него приходится большой объем долговых выплат международным кредиторам. Чего ждать простым украинцам и как сохранить свои сбережения, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украина выплачивает свои долги МВФ: ударит ли это по нашим кошелькам» .

Кроме того, 7 февраля вступает в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». В связи с этим поменять валюту и сделать гривневый перевод теперь можно будет на почте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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