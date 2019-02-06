Украинка сенсационно стала вице-чемпионкой мира (фото, видео)

Спорт

Украинская спортсменка Аннамари Данча стала автором одной из главных сенсаций на чемпионате мира по сноубордингу и фристайлу, который проходит в Юте (США).

28-летняя уроженка Ужгорода вышла в плей-офф с 15-м результатом из 16 участниц. Но когда начались заезды «на вылет», Аннамари сделала просто невозможное и последовательно одолела трех соперниц, которые в квалификации были выше нее, в том числе бронзовую призершу Игр-2018 в корейском Пхенчхане Рамону Хофмайстер из Германии.

В решающем раунде Данча, являющаяся чемпионкой мира 2010 года среди юниоров и серебряным призером зимней Универсиады-2011, противостояла обладательнице Кубка мира-2014/2015 в параллельном слаломе швейцарке Юлие Цогг, и в итоге уступила сопернице всего 0,85 секунды на финише. Это «серебро» стало первой медалью, завоеванной украинскими спортсменами на мировых первенствах по сноубордингу и фристайлу.

«Я это сделала, наконец я поверила по-настоящему, что я могу выиграть медаль чемпионата мира, и я это сделала. В январе из 31 дня я 23 провела на снегу, в тренировках или соревнованиях, была возможность и отдохнуть, но я ставила четкую цель подойти в лучшей форме к этому чемпионату мира. Я десять лет принимаю участие в кубках мира, на чемпионатах и трех Олимпийских играх, и наконец такой высокий результат. Всего не напишу, что сейчас переживаю, мало слов. Главное, что я счастливая, наполнена любовью и добром», — написала спортсменка на своей странице в Facebook.

* Аннамари Данча с наградой

Примечательно, что днем ранее украинка заняла шестое место в параллельном слаломе-гиганте, что на тот момент было наивысшим достижением в истории украинского сноубординга.

Добавлю, что также на чемпионате мира принимает участие олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко. Украинский фристайлист показал в квалификации второй результат и вышел в финал, где будет одним из фаворитов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая россиянка принесла сборной Украины «золото» чемпионата мира по биатлону.

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