Уайлдер рассказал, когда будет драться с Джошуа

Спорт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) высказался о возможном бое против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO британца Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом).

«Весь мир знает, что я пытался договориться с командой Джошуа. Я пытался с ним драться. Но эти парни продолжают доить фанатов в Великобритании, требуя от них все больше и больше денег. Но знаете что? После своего следующего поединка я готов драться с Энтони. Я всегда к этому готов. В нашем дивизионе будет один чемпион, одно имя — Деонтей Уайлдер», — приводит слова боксера портал stuff.co.nz.

Напомню, что в начале января промоутер британца Эдди Хирн говорил о том, что несмотря на три или четыре электронных письма и десяток телефонных звонков, он не получил ни одного ответа от команды Уайлдера. Сам же Деонтей раскрыл карты касательно предстоящего реванша с Тайсоном Фьюри, сообщив, что по основным моментам удалось договориться и осталось уладить мелкие детали контракта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер обвинил обидчика Кличко в нежелании проводить большие бои.

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