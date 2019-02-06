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В Хмельницкой области в кустах нашли мешки с "советскими" гранатами: подробности и фото
В Хмельницкой области полицейские изъяли три мешка с боевыми гранатами и взрывателями. Как сообщают в Нацполиции, мешки с опасными предметами нашел в кустарнике возле села местный житель, который и вызвал правоохранителей.
Напомним, в мирной Константиновке (Донецкая область) также был обнаружен схрон с военными средствами поражения.
«На Хмельнитчине полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа „РГД-5“ и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа „УЗРГМ-2“ в количестве 280 штук», — говорится в сообщении.
Взрывотехники осмотрели гранаты и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Луганской области на территории неработающего предприятия обнаружили арсенал боеприпасов. Правоохранители изъяли 1 163 выстрела для гранатометов, 21 тысяча 440 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм и 56 патронов для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей. Внушительный арсенал боеприпасов, оставленный террористами, нашли на чердаке нежилого дома в Торецке (Донецкая область).
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