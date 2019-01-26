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На чердаке дома в Торецке нашли внушительный арсенал (фото)
На Донбассе обнаружен очередной арсенал боеприпасов, оставленный террористами. Опасную закладку нашли на чердаке нежилого дома в городе Торецк (Донецкая область).
«В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки, на чердаке нежилого дома в городе Торецк, был обнаружен схрон боеприпасов», — говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.
В т. ч. были обнаружены 30 выстрелов к РПГ, семь ручных противотанковых гранат, 20 гранат Ф-1, а также 2918 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.
Вооружение передано на утилизацию.
Напомним, в декабре мощный арсенал вооружения был найден сотрудниками СБУ в городе Константиновка. Его оборудовали в гараже, расположенном неподалеку жилых домов и школы.
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