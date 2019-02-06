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Бойца ОУН, пытавшегося взорвать железную дорогу во Львовской области, освободили в зале суда
Апелляционный суд Львова отпустил из-под стражи бойца добровольческого батальона ОУН Романа Парамущака, которого вместе с группой лиц обвиняли в попытке устроить взрыв на Львовской железной дороге.
Как пишет Zaxid.net, суд учел отбытые ним в СИЗО 2,5 года, которые по «закону Савченко» засчитаны за 5 лет.
При этом суд отклонил апелляцию прокуратуры, которая просила увеличить тюремный срок еще на полгода. Также не была удовлетворена просьба защитников Парамущака снять с него обвинения в терроризме.
Обвиняемый признал, что стал взрослее, что-то переосмыслил. Теперь он выступает за более либеральные методы борьбы.
В перспективе освобожденный боец ОУН намерен писать книгу о службе в АТО и о тюремных годах, а также путешествовать с любимой девушкой.
Напомним, в августе 2016 года оперативники СБУ в результате спецоперации задержали пятерых участников террористической группы, планировавшей одновременный подрыв железнодорожных путей вокруг Львова на трех разных направлениях. Один из террористов был задержан в момент закладки взрывчатки на мосту у города Дубляны. Он пытался оказать сопротивление и открыл стрельбу, ранив офицера группы задержания. Во время обысков у задержанных обнаружили гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, гранаты РГО, Ф-1, РГД-5, пять килограммов взрывчатки, 600 граммов тротила, электродетонаторы, пистолеты и большое количество патронов разного калибра.
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