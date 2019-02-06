- 20:24 Кива презентовал «Генеральный формат» — программу, с которой идет на президентские выборы
- 20:11 ЧП над Ла-Маншем: «Нант» потребовал от «Кардиффа» заплатить за трансфер пропавшего Салы
- 20:10 На нардепа Рыбалко завели дело за госизмену: что об этом известно
- 20:06 Луценко объяснил, как Медведчук поддерживает боевиков на Донбассе
- 19:45 Киевскому таксисту чудом удалось вырваться из рук душивших его грабителей
- 19:42 Жители села на Прикарпатье могут получить 45 тысяч гривен за семиметрового снеговика
- 19:39 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
- 19:28 Бойца ОУН, пытавшегося взорвать железную дорогу во Львовской области, освободили в зале суда
- 19:27 Суд поставил точку в вопросе об участии Симоненко в выборах президента
- 19:12 Люрекс, гипюр и все оттенки красного: в Киеве завершилась украинская Неделя моды
Киевскому таксисту чудом удалось вырваться из рук душивших его грабителей (фото, видео)
В Киеве неизвестные напали на таксиста, избили его, забрали мобильный телефон, деньги и скрылись. Но впоследствии были задержаны. Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Сырецкая. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.
Как выяснилось, мужчины вызвали такси, на котором катались по городу. Впоследствии один пассажир, который сидел сзади, накинул водителю на шею веревку и начал его душить, другой закрывал глаза, чтобы тот ничего не видел, а человек, который сидел впереди, бил потерпевшего.
«Таксист в этот момент нажал педаль газа — и столкнулся с забором. Так он сумел ослабить давление веревки и убежать от нападавших. Прохожие, услышав крики о помощи, сразу вызвали полицию. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники забрали из автомобиля мобильный телефон и деньги», — говорится в сообщении полиции.
По видео с камер наблюдения, оперативники установили хулиганов, причастных к совершению преступления, и впоследствии задержали их. Это — уроженцы разных областей Украины, в Киеве у них постоянного жилья не было.
По данному факту начато уголовное производство. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве вооруженный сотрудник СБУ, угрожая таксисту, угнал его автомобиль. После того, как неадеквата удалось задержать и обезвредить, выяснилось, что похититель имеет звание подполковника, а работает, судя по удостоверению, консультантом-экспертом по оперативным вопросам спецслужбы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 752 мм