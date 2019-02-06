Киевскому таксисту чудом удалось вырваться из рук душивших его грабителей (фото, видео)

Происшествия

В Киеве неизвестные напали на таксиста, избили его, забрали мобильный телефон, деньги и скрылись. Но впоследствии были задержаны. Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Сырецкая. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.

Как выяснилось, мужчины вызвали такси, на котором катались по городу. Впоследствии один пассажир, который сидел сзади, накинул водителю на шею веревку и начал его душить, другой закрывал глаза, чтобы тот ничего не видел, а человек, который сидел впереди, бил потерпевшего.

«Таксист в этот момент нажал педаль газа — и столкнулся с забором. Так он сумел ослабить давление веревки и убежать от нападавших. Прохожие, услышав крики о помощи, сразу вызвали полицию. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники забрали из автомобиля мобильный телефон и деньги», — говорится в сообщении полиции.

По видео с камер наблюдения, оперативники установили хулиганов, причастных к совершению преступления, и впоследствии задержали их. Это — уроженцы разных областей Украины, в Киеве у них постоянного жилья не было.

По данному факту начато уголовное производство. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве вооруженный сотрудник СБУ, угрожая таксисту, угнал его автомобиль. После того, как неадеквата удалось задержать и обезвредить, выяснилось, что похититель имеет звание подполковника, а работает, судя по удостоверению, консультантом-экспертом по оперативным вопросам спецслужбы.

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