Происшествия

Припугнули пистолетом и угнали авто: в Киеве устроили жестокое нападение на таксиста (фото)

В Киеве двое преступников зверски напали на таксиста и, угрожая оружием, завладели его автомобилем. Об этом сообщили в патрульной полиции.

«Вчера вечером на спецлинию 102 поступил вызов о незаконном завладении авто на улице Оболонской», — сообщили в полиции.

Автомобиль угнали у таксиста пассажиры, которые заказали машину на улицу Белицкую.

«Там он забрал двух пассажиров, а когда привез их на указанный адрес, один из парней накинул удавку таксисту на шею, а другой брызнул в глаза слезоточивым веществом и угрожал пистолетом. После этого водитель выскочил из авто, а когда очнулся — ни его автомобиля Аudi, ни мужчин на месте уже не было», — говорится в сообщении полиции.

Через 20 минут патрульные обнаружили указанный автомобиль на пересечении улиц Кирилловской и Петропавловской, и сразу начали его преследовать. Уже на перекрестке улиц Копыловской и Петропавловской блюстителям порядка удалось заблокировать Аudi.

Сразу после остановки из авто выскочил мужчина и бросился бежать. Он выбросил 2 телефона и предмет, похожий на пистолет. Еще одного злоумышленника удалось задержать. Мужчина был пьян и не имел никаких документов, хотя находился за рулем.

Личность и место проживания его сообщника, которому удалось убежать, удалось установить.

Как писали «ФАКТЫ», в Ровно 17 декабря вечером полицейским пришлось долго преследовать нарушителя на автомобиле, даже пришлось открывать огонь.

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