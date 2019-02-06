Происшествия

На нардепа Рыбалко завели дело за госизмену: что об этом известно

В Украине открыли уголовное производство в отношении народного депутата от фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Сергея Рыбалко, которого ранее подозревали в неуплате налогов.

Сейчас Рыбалко инкриминируют сотрудничество со спецслужбами России.

«Народный депутат Рыбалко, имея в Липецке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины», — передают «Українські новини» слова представителя правоохранительных органов.

Дело якобы открыто еще 18 января.

Также сообщается, что в отношении Рыбалко открыто еще два производства — относительно возможной торговли с «властями» так называемых «ДНР» и «ЛНР» и относительно возможного отмывания денег в 2017 году.

Как сообщает «Укринформ», генпрокурор Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что против народного депутата Сергея Рыбалко возбуждено уголовное дело по факту возможной госизмены.

«Да, это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство против Рыбалко», — сказал Луценко на брифинге.

По просьбе журналистов предоставить больше деталей дела, генпрокурор сказал, что не может «комментировать чужие дела».

Напомним, на днях стало известно об обвинении в госизмене лидера пророссийской организации «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Выступая на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, Медведчук заявив о необходимости создания так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Ранее ГПУ объявила подозрение в госизмене бывшему министру обороны Украины времен Януковича Дмитрию Саламатину.

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