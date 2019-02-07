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Происшествия

В Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен

0:20 7 февраля 2019   183
ДТП в Италии, погиб украинец
Инф. «ФАКТОВ»

Утром 5 февраля в провинции Агридженто в Италии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом со ссылкой на итальянские СМИ пишет бердянское издание.

В результате аварии пострадал украинец Денис Русин, скончавшийся во время транспортировки в больницу.

Во время аварии мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем. Удар был настолько сильным, что мотоциклист умер в скорой помощи.

Водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы «Аскет-Шиппинг» Дениса Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Издание напоминает, что Денис Русин и возглавляемая им компания «Аскет-Шиппинг» — один из портовых операторов, работающих в Бердянске, часто оказывал поддержку и помощь городу в решении городских проблем и проведении мероприятий. В частности, всю последнюю неделю сотрудники «Аскет-Шиппинга» оказывали помощь в обеспечении микрорайонов водой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года на Одесской трассе возле поворота на село Круглик произошла дорожная трагедия с мотоциклом: ехавший в сторону Киева мотоцикл Yamaha налетел на препятствие на опасном повороте, где идут ремонтные работы. Потеряв водителя и пассажира, мотоцикл проехал еще около 400 метров.

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