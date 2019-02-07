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Происшествия

В деле о ДТП с Зайцевой и Дроновым всплыла важная деталь

8:57 7 февраля 2019   735
зайцева дронов
Инф. «ФАКТОВ»

В деле о резонансном ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова от наблюдателей не укрылась важная деталь: из дела странным образом пропадают обстоятельства, свидетельствующие не в пользу девушки из «Лексуса». Версия о том, что следствие невольно или осознанно подыгрывает Зайцевой, получила новое подкрепление.

Журналист ICTV Татьяна Доцяк, отслеживающая в Харькове ход судебного заседания, обратила внимание: ни сторона обвинения, ни эксперты не указали степень вины каждого из обвиняемых. Создается впечатление, что этот важнейший вопрос оставлен на волю судьи, а прокуроры «отвели от себя удар».

«Изначально здесь пытались все переложить на Дронова — гонок не было, тормозила, наркотиков не было. Все, чтоб Зайцева получила как можно меньше», — поделилась своими ощущениями журналист.

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Напомним, в суде по делу о ДТП завершен процесс допроса экспертов и начались дебаты. Обвинение просит 10 лет лишения свободы для обоих обвиняемых. Кроме того, обоим подсудимым грозит лишение водительских прав на три года.

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