Катался на дверцах холодильников: в Хмельницком орудовал необычный домушник (фото, видео)

Происшествия

В Хмельницком задержали квартирного вора (на фото), известного своей странной привычкой кататься на дверцах холодильников в тех квартирах, которые он обчищал. Задержал его на горячем капитан полиции Игорь Муляр — именно к нему в квартиру залез злоумышленник. Как раз в тот момент, когда вор с украденными украшениями и тремя тысячами гривен убегал через окно, домой вернулся хозяин.

— Этот квартирный вор не раз попадал в поле зрения правоохранителей за подобные преступления, был судим, — рассказывает «ФАКТАМ» начальник сектора по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега. — Он был известен своей привычкой всегда кататься на дверцах холодильников в тех квартирах, которые обкрадывал. Дверцы потом оставались перекошенными, и полиция понимала, чей это «почерк». Чаще всего домушник брал ценные вещи, деньги, украшения. Но бывало и так, что не брал вообще ничего: просто проникал в чужое жилье, катался на дверце холодильника и уходил. Однако в данном случае он своей привычке изменил: пробравшись в квартиру к сотруднику полиции Игорю Муляру, вор не тронул холодильник, а схватил деньги, украшения и попытался сбежать. Удивительнее всего, что Игорь целый день был дома — отсыпался после суточной смены. Только вечером вышел на полчасика встретить на остановке жену, вернувшуюся с работы, и зайти в магазин.

— Видимо, вор забрался на крышу офисного помещения, которое находится на первом этаже дома, а оттуда по газовой трубе перелез к нашей квартире, — говорит старший инспектор Хмельницкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области капитан Игорь Муляр. — С помощью подручных средств, в том числе фомки, которая позже была обнаружена у него в рюкзаке, открыл пластиковое окно и влез внутрь. Когда я открыл дверь квартиры, то увидел, что все перевернуто вверх дном, и услышал посторонний звук. Потянулся к выключателю, и тут же заметил силуэт человека на фоне окна. Вор сбегал через балкон! И даже зацепился за что-то второпях. В таких ситуациях времени думать не было — я бросился вдогонку. Метров через триста, уже в соседнем дворе, догнал его. Применив рукопашный бой, задержал и обезвредил его, не принеся ему никакого физического вреда. Он, правда, сначала оказывал сопротивление, кричал, что он ничего не сделал, требовал, чтобы мы его отпустили. Тем временем моя жена вызвала наряд полиции.

*Полицейский Игорь Муляр

Кроме денег Игоря Муляра и фомки, полиция обнаружила в рюкзаке у злоумышленника много ценных вещей, которые, предположительно, были похищены домушником в других квартирах. Также они изъяли разрешение на проведение высотных работ, выданное на имя задержанного. Он сказал, что работает крановщиком на одном из объектов в Хмельницком, однако «на 10 тысяч гривен не так-то просто прожить». Поэтому, мол, и занимается квартирными кражами.

33-летний злоумышленник задержан и находится под стражей. В отношении него открыто уголовное производство по статье 185, ч. 3 Уголовного кодекса — кража с проникновением. Если суд признает его виновным, он проведет за решеткой от трех до шести лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре застигнутый врасплох домушник пытался бежать через окно по простыням.

А в Киеве полиция отпустила квартирного вора, которого выследили и поймали жильцы многоэтажки.

Между тем в одной из школ Хмельницкого учитель защитил детей от вооруженного грабителя, который средь бела дня ворвался на школьный двор и, угрожая детям ножом, отобрал у них мобильные телефоны.

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