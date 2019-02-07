Серия падений ледяных глыб в Полтаве: новый случай закончился трагедией

Происшествия

В среду, 6 февраля, в Полтаве упавшая в крыши многоэтажки глыба льда смертельно травмировала 82-летнего мужчину.

По информации начальника оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергея Зубаня, происшествие случилось в обеденную пору на улице Гребенки, 24 В (дом находится на балансе коммунального предприятия ЖЭО-2). Пострадавший был доставлен скорой помощью в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Увы, как сообщили 7 февраля в областной полиции, полученная травма оказалась для пожилого человека смертельной. Правоохранители начали поверку обстоятельств трагического случая.

В этом году, как писали «ФАКТЫ», в Полтаве сложилась особо опасная ситуация с обледенением крыш. Начавшаяся в конце января оттепель привела к активному таянию сосулек, а также слежавшегося и превратившегося в лед снега. В результате падения глыб пострадали уже десять человек. Три раза подряд на центральной улице областного центра — Соборности — были травмированы дети. За первые пять дней февраля в центре города были травмированы две девочки (6 и 7 лет), 16-летняя школьница и 18-летняя студентка. У всех потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а самая маленькая пострадавшая, Маша Зволинская, несколько дней пробыла в коме. До сих пор взрослые получали менее значительные травмы. И вот смертельный случай.

Между тем в Полтавском горсовете заместитель городского головы Алексей Чепурко на пресс-конференции, собранной по этому поводу, заявил, что у коммунальных служб нет ни физической, ни материальной возможности очистить все крыши многоэтажек (а их примерно 400) от налипшего снега. В снежную зиму, как сейчас, это нужно сделать минимум два раза. Средняя стоимость работ по одному дому 6−10 тысяч гривен, что в конечном счете выльется в сумму свыше 3 миллионов гривен (если очистку провести один раз). Хотя вопрос выделения средств на это из городского бюджета обсуждается. Планируется провести тендеры на уборку сосулек в школах и детских садиках.

Между тем после серии резонансных случаев, связанных с падением ледяных глыб на прохожих, полтавские коммунальщики принялись за очистку крыш, однако это малоэффективно: у них нет надлежащей техники, которая доставала бы хоть до девятого этажа, и за день они успевают снять снег не более чем с 17 домов.

Пока же, говорят в горсовете, если потерпевшие будут предъявлять городской власти материальные и моральные претензии, они будут переадресованы собственникам балконов частных квартир, которые не побеспокоились об уборке снега (по предварительным данным, на Машу Зволинскую свалилась глыба с оборудованного с нарушением технических норм балкона). Полтавчан призывают быть бдительными — смотреть не только под ноги, но и на крыши.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», случай, когда не убранные вовремя сосульки на крышах стал причиной трагедии, уже произошел в Кременчуге. Существует опасность и в Харькове, где с крыш свисают 100-килограммовые ледяные глыбы. А в Конотопе Сумской области сорвавшаяся с крыши глыба льда серьезно травмировала супружескую пару. У мужчины тяжелая травма головы, у женщины — переломы.

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