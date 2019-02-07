Арестован одессит, устроивший резню в троллейбусе

Происшествия

Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который тяжело ранил ножом пассажира троллейбуса. Рассматривая ходатайство стороны обвинения, суд установил, что 4 февраля в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 12, у подозреваемого произошел конфликт пассажирами, одному из которых он нанес удар ножом в живот. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, злоумышленник, пребывая в нетрезвом состоянии, поссорился в троллейбусе с неизвестной ему женщиной, сумки которой ему якобы мешали, и ее родственником. «Во время конфликта подозреваемый „взорвался“ и ударил ножом первого попавшегося человека, — сказали в полиции. — Жертвой чужого конфликта стал 31-летний житель города Черноморска. Его госпитализировали с серьезным проникающим ранением живота».

Злоумышленника обезоружили и передали полицейским пассажиры этого же троллейбуса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе водитель троллейбуса избил пассажира. Когда инцидент получил серьезную огласку, стали известны новые подробности избиения.

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