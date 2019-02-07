- 13:11 Под Днепром зверски избили известного врача
- 13:07 То весеннее тепло, то лютый мороз: что будет с погодой в ближайшее время
- 13:06 Долги за коммуналку: что нужно знать получателям субсидий
- 12:56 «Прощай, немытая Россия»: скандальный Панин заговорил об эмиграции в США
- 12:55 Третьяков: Необходимо восстановить льготы на проезд и коммунальные услуги для участников войны
- 12:54 Сколько денег теперь можно получать из-за границы
- 12:51 Экс-«ВИА Гра» представила дебютную сольную песню
- 12:40 Появилось видео, как Верховная Рада голосовала за курс Украины в НАТО и ЕС
- 12:38 Судилище над пленными украинскими моряками в России: адвокат рассказал о важном свидетеле
- 12:35 Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Лепса
Арестован одессит, устроивший резню в троллейбусе
Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который тяжело ранил ножом пассажира троллейбуса. Рассматривая ходатайство стороны обвинения, суд установил, что 4 февраля в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 12, у подозреваемого произошел конфликт пассажирами, одному из которых он нанес удар ножом в живот. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.
Как уточнили в региональном главке Нацполиции, злоумышленник, пребывая в нетрезвом состоянии, поссорился в троллейбусе с неизвестной ему женщиной, сумки которой ему якобы мешали, и ее родственником. «Во время конфликта подозреваемый „взорвался“ и ударил ножом первого попавшегося человека, — сказали в полиции. — Жертвой чужого конфликта стал 31-летний житель города Черноморска. Его госпитализировали с серьезным проникающим ранением живота».
Злоумышленника обезоружили и передали полицейским пассажиры этого же троллейбуса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе водитель троллейбуса избил пассажира. Когда инцидент получил серьезную огласку, стали известны новые подробности избиения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 755 мм