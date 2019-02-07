Сколько денег теперь можно получать из-за границы

Деньги

С 7 февраля 2019 года в Украине действует новый Закон «О валюте и валютных операциях». Как рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, официальным легальным платежным средством на территории Украины остается гривня. Но при этом украинцам разрешено производить расчеты либо делать переводы в иностранной валюте во многих случаях.

Можно использовать валюту при инвестировании своих средств за рубежом или возврате прибыли, дохода, дивидендов либо других сумм зарубежному инвестору. Валюту разрешено использовать при приобретении или продаже государственных ценных бумаг, выпущенных в иностранной валюте. Можно рассчитываться валютой с персонального банковского счета, открытого в иностранном банке.

Одним из главным новшеств стало разрешение беспрепятственно открывать счета в зарубежных банках. Это абсолютно легально. А еще новый закон практически полностью снимает все ранее существовавшие ограничения на проведение валютных операций, в том числе ограничения по суммам таких операций.

Также при оплате товара, купленного на иностранном сайте, либо при приобретении его за рубежом и расчете персональной платежной картой или переводом с личного банковского счета никакие дополнительные документы предоставлять не надо. Это упрощение процедуры касается и операций по покупке внутри страны государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, теперь сняты все ограничения на получение украинцами любых сумм в валюте из-за границы. Новый Закон «О валюте и валютных операциях» гарантирует гражданам страны право свободно открывать счета в зарубежных банках, приобретать без ограничений валютные ценности и совершать их трансграничное перемещение. Нерезиденты, то есть иностранцы, отныне имеют такие же права, как и граждане Украины. А это означает, что на территории Украины граждане страны имеют право получать любые суммы в валюте как со своих счетов, так и со счетов нерезидентов.

Но это только некоторые из важных нововведений. Все подробности о новом валютном законодательстве можно узнать в статье на сайте «ФАКТОВ».

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