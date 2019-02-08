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Покупки в интернете: что изменилось для украинцев с 7 февраля
Новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях», который 7 февраля вступил в силу, открывает множество новых возможностей для осуществления людьми различных финансовых операций, в том числе и по обмену валюты.
В частности, украинцы теперь могут беспрепятственно инвестировать свои средства за границу, класть деньги на личные счета в иностранных банках и приобретать ценные бумаги зарубежных компаний. При этом для таких валютных операций больше не нужны никакие лицензии, так как новый закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в финансовые дела граждан.
Если говорить о технических новшествах, то теперь украинцы могут свободно совершать онлайн-покупки в любой иностранной валюте. Но если сумма покупки составляет 150 тыс. грн или более, Нацбанк имеет право на свое усмотрение проверить законность операции и происхождение денег. Такая мера безопасности предусмотрена законодательством о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Также любой украинец может в интернете свободно купить около 5500 долларов, 4750 евро либо валюту любой другой страны, по текущему курсу.
Важно знать, что рассчитываться при онлайн-обмене валют можно с персональной платежной карты через различные системы интернет-банкинга. При этом нет необходимости повторно проходить идентификацию, так как эту процедуру гражданин проводил при открытии счета и получении карты.
А еще у украинцев появилась возможность покупать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы. Причем при внесении наличных гривен в терминал сумма конвертируется на валютную карту гражданина. А вот при внесении наличных в специальный банкомат человеку на руки сразу выдается выбранная валюта. В ходе такой операции он получает чек с указанием суммы средств и курса конвертации. Но когда обмен проводится на сумму более 150 тыс. грн, то в чеке печатаются еще и личные данные человека. Кстати, если он вдруг передумает или решит, что курс был невыгодным, то в течение первых 15 минут после обмена валюты может провести обратную операцию.
Но это только некоторые из важных нововведений. Все подробности о новом валютном законодательстве можно узнать в статье на сайте «ФАКТОВ».
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