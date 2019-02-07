Действующий президент УЕФА переизбран на второй срок

Спорт

В четверг, 7 февраля, в Риме состоялось заседание 43-го конгресса УЕФА. В его рамках прошли выборы президента Европейского футбольного союза, а поскольку действующий глава организации 51-летний словенец Александер Чеферин был единственным кандидатом, его на безальтернативной основе переизбрали еще на четыре года — до 2023-го.

Отмечу, что Чеферин, имеющий юридическое образование и владеющий тремя языками (кроме родного словенского, это английский и итальянский), возглавляет УЕФА с сентября 2016 года, став в 48 лет самым молодым президентом (до него этот статус принадлежал Артемио Франки, который стал главой УЕФА в 51 год). В апреле 2017-го Европейский футбольный союз утвердил ряд предложенных Чеферином изменений, включая ограничение максимального срока полномочий президента УЕФА и членов исполкома организации.

Примечательно, что Чеферин, являющийся главой европейского футбола, проявил себя совсем в другом виде спорта — у словенца есть черный пояс по карате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал рекордную сумму призовых Евро-2020.

Фото uefa.com

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