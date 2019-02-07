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Фигурант громкого секс-скандала стал кандидатом в президенты Украины
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины политтехнолога и блогера Владимира Петрова, который является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Наталии Бурейко. Такое решение члены ЦИК приняли 7 февраля.
Петров стал сорок вторым кандидатом в президенты. Сейчас он находится под домашним арестом.
Как писали «ФАКТЫ», в ноябре 2018 года Петров был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, который является гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.
Студентка Бурейко сначала заявила на своей странице в сети о домогательствах и угрозах со стороны Варченко. Позднее студентка признала, что сказала неправду. Также всплыла информация, что скандальный пост в соцсети появился, поскольку девушка разрешила неким третьим лицам воспользоваться своей страницей.
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