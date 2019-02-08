Кубок Федерации. Украина – Эстония: онлайн-видеотрансляция матчей

Спорт

В пятницу, 8 февраля, сборная Украины проведет третий матч в рамках теннисного Кубка Федерации. Соперницами наших девушек по заключительному противостоянию в первой группе Евро-Африканской зоны станет Эстония.

В предыдущие соревновательные дни украинки уступили Швеции (1:2) и обыграли Болгарию (2:1), в то время как эстонки потерпели два поражения — от Болгарии (1:2) и Швеции (1:2). Для того, чтобы занять первое место в группе, нашим соотечественницам необходимо будет «всухую» побеждать эстонок и надеяться на то, что Швеция уступит Болгарии.

Матчи пройдут в 11:00, 12:30 (базовое время) и 14:00 (базовое время). Составы команд на одиночные и парные встречи, а также видеоплеер с прямой видеотрансляцией появится в этой новости ближе к началу первого поединка.

Отмечу, что по итогам двух матчей в параллельной группе сборная России обеспечила себе первое место и теперь ожидает своих соперниц по финалу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина пообещала сварить борщ, заключив пари с шоуменом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter