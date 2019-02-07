В Киеве мошенник пытался шантажировать супружескую пару полицейских

Происшествия

Приехавший в столицу из Волынской области мужчина решил провернуть аферу с шантажом семьи сотрудников полиции в надежде получить легкие деньги. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции.

В частности, нечистый на руку человек придумал «легенду» о тайной личной жизни полицейских и начала рассылать СМС-сообщения родным правоохранителей.

За неразглашение этой «тайны» он требовал 7 тысяч долларов.

Никаких оснований для того, чтобы договариваться с неизвестным шантажистом, в семье правоохранителей не было. Однако сам факт мошенничества с целью незаконного обогащения, побудил правоохранителей установить неизвестного абонента.

Столичными полицейскими было начато уголовное производство по ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

После ряда мероприятий оперативники ДВБ установили, что отправителем СМС-сообщений является 25-летний житель Киева, уроженец города Луцк, в прошлом неоднократно судимый.

Вскоре злоумышленник назначил встречу жене заявителя для получения желаемых «откупных» и даже принес заблаговременно написанную расписку. После получения средств аферист сразу был задержан бойцами отдела быстрого реагирования ДВБ и работниками Главного следственного управления Нацполиции.

Цель совершенных действий задержанный объяснил насущной необходимостью денег. О том, что разбогатеть он хотел именно за счет семьи полицейских, мошенник знал, но это его не остановило.

В настоящее время мошенник-шантажист задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями ему объявлено подозрение по ч.2 ст. 189 УК Украины, с последующей переквалификацией. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве замечен мошенник, проворачивающий аферы с арендой квартир. Мужчина одновременно сдал одну и ту же квартиру разным людям. Брал с каждого квартиранта деньги за первый и последний месяцы проживания и исчезал. Причем, ему эта квартира не принадлежит — он сам арендовал это жилье у законного собственника.

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