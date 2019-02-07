Сдал арендованную квартиру сразу нескольким людям: в Украине орудует ушлый мошенник

Происшествия

В Киеве орудует мошенник, проворачивающий аферы с арендой квартир. Мужчина одновременно сдал одну и ту же квартиру разным людям. Взял с каждого квартиранта деньги за первый и последний месяцы проживания и исчез. Причем, ему эта квартира не принадлежит — он сам арендовал это жилье у законного собственника.

Первой на удочку мошенника попалась Екатерина Сенченко. Арендуя жилье, она была уверена, что имеет дело с настоящим владельцем. Он показал ей паспорт с регистрацией в этой квартире и свидетельство о праве собственности. Екатерина успела перевезти туда свои вещи и улетела на один день за границу. А когда вернулась, ее ждал сюрприз — в квартире девушка обнаружила незнакомца, который, как оказалось, тоже арендовал это жилье.

- Не верить человеку, который сдавал это жилье, у меня не было оснований, — рассказала «ФАКТАМ» Екатерина Сенченко. - Ведь он показал документы. Предъявил старый потертый паспорт со своей фотографией. Из документа следовало, что его зовут Лузанов Дмитрий Николаевич и ему 64 года. В паспорте стоял штамп, где было написано, что он зарегистрирован в этой квартире еще с марта 2008 года. Еще он показал свидетельство о праве собственности на эту квартиру, выданное в 1995 году. Сейчас я уже понимаю, что все эти документы — поддельные. Но тогда я не могла этого знать.

— Вы искали квартиру через риелтора?

- Нет. Я воспользовалась телеграм-ботом, который настроила на поиск квартир на всех доступных сайтах. Сейчас многие так делают. Я установила ценовое ограничение (до 10 тысяч гривен) и указала районы, которые меня интересовали. Программа и выдала мне объявление о сдаче этой квартиры на улице Сечевых Стрельцов. Само объявление было размещено на OLX, там был указан прямой телефон владельца.

Это была маленькая скромная квартира с советской мебелью. Стоимость аренды — 8400 гривен в месяц. Заезжая, нужно было заплатить за первый и последний месяцы. Получалось 16 800 гривен. Я была уверена, что имею дело с владельцем. Когда пришла на просмотр, он показал мне, как работает газовая колонка, где включается свет, где находятся счетчики и так далее. Мужчина рассказывал очень убедительно. Говорил и о себе. Он ходил с палочкой, хромал. Думаю, у него действительно больная нога. Сказал, что у него в бедре стоит протез. Еще рассказал, что раньше в этой квартире жила его жена, но теперь ей, дескать, тяжело подниматься на пятый этаж, поэтому ее перевезли в Харьков, где живет их сын. Один сын у них якобы занимается грузоперевозками, а второй — футболист, играет в Турции.

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Квартира меня устраивала. Я готова была подписать договор на следующий же день, но вечером мне позвонил незнакомый мужчина. Представился сыном Дмитрия Николаевича. Сказал, что отец поскользнулся на улице, упал и сейчас находится в больнице. Спросил, можем ли мы перенести все на недельку. Я согласилась.

Через неделю все состоялось. При встрече Дмитрий Николаевич пожаловался на проблемы с ногой. Рассказал, что лежал в больнице, а теперь ему, дескать, нужна операция на ноге. «Я прошу врачей заменить часть протеза, но они хотят менять его полностью, — жаловался. — А операция очень дорогая — 48 тысяч гривен». Мне стало его жаль. Отдавая 16 800 гривен за два месяца аренды, я еще подумала, что сейчас ему эти деньги очень понадобятся. Он отдал мне ключи и на следующий день мы с моим молодым человеком начали перевозить в эту квартиру вещи.

Это было 30 января. А 31 января я уже там ночевала. 2 февраля мы с парнем улетели на уикенд в Вену. Когда утром 4 февраля вернулись в Киев, парень сразу пошел на работу, а я домой. Попыталась открыть двери квартиры, но ничего не получилось. Несколько раз пыталась прокрутить ключ в скважине, но бесполезно. Как вдруг дверь открыли изнутри. На пороге стоял молодой иностранец. Я видела его впервые в жизни. Я сначала испугалась, потом ужасно разозлилась. «Что ты здесь делаешь? Пошел вон из моей квартиры! Выметайся!» — начала кричать. Я подумала, что это вор. Но заглянув в комнату, увидела, что все мои вещи, который я три дня старательно раскладывала, собраны в чемоданы. Кто-то трогал мои личные вещи, перекладывал их. Иностранец не мог ничего объяснить — он не говорит по-русски. Он только смотрел на меня и повторял: «Сейчас переводчик, сейчас переводчик…» Потом он дал мне своей телефон и кто-то на ломанном русском сказал мне: «Вас обманули».

Телефон человека, который сдал мне квартиру, уже был отключен. Оказалось, иностранец заехал в квартиру в тот день, когда я была в Вене. Это студент, который искал в Киеве жилье. Ему сдал квартиру тот же Дмитрий Николаевич. Студент, как и я, оплатил аренду, а когда зашел в квартиру, увидел там мои вещи. Стал звонить Дмитрию Николаевичу, но тот уже был вне зоны доступа. Иностранец пошел к соседям, узнал у них номер хозяина. Но только не хозяина, а хозяйки. Тогда и выяснилось, что на самом деле этой квартирой владеет другой человек — женщина, которую ни я, ни этот студент ни разу не видели. А Дмитрий Николаевич (хотя на самом деле его зовут совсем не так) — никакой не собственник. Он сам снял эту квартиру у настоящей владелицы. После чего провернул аферу, сдав эту квартиру нескольким людям одновременно.

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Документы, которые «хозяин» показывал Екатерине, оказались фальшивыми.

- С помощью знакомых журналистов я выяснила, что паспорт, который он нам показал, принадлежал совсем другому человеку, — говорит Екатерина. — Этого человека уже два года нет в живых. Еще в 2011 году у него украли паспорт. Мошенник вклеил в этот паспорт свою фотографию и изменил год рождения: с 1984 на 1954.

Копия поддельного паспорта афериста

Штамп о регистрации в этой квартире на улице Сечевых Стрельцов тоже оказался поддельным. В фальшивом паспорте стоял штамп, в котором написано «м. Київ», а ниже указано: «Шевченківський РВ КМУ УМВС України в Київській області». Но это невозможно, так как Киев не является городом областного подчинения. Есть Шевченковское райуправление полиции в городе Киеве, но никак не в Киевской области. Бланк свидетельства о праве собственности также не соответствует бланкам, которые выдавались в Киеве в 90-х годах.

Но ни Екатерина, ни пострадавший иностранец этих нюансов, разумеется, не знали. Насер Муштааба — первокурсник Национального медуниверситета имени Богомольца. Как и Екатерина, документы «хозяина» смотрел, но подвоха не заметил.

- Я не знал, что этот паспорт ненастоящий, — говорит Насер Муштааба (слова парня перевел его друг Ахмед). — Мы подписали с этим человеком договор, я думал, что он хозяин. Отдал ему 12 тысяч гривен.

Для настоящей хозяйки квартиры у афериста была заготовлена другая легенда.

- Для владелицы квартиры было важно, чтобы квартиросъемщик жил один, — говорит Екатерина Сенченко. — Мошенник заверил ее, что будет жить сам. Рассказал целую историю о том, как раньше якобы занимался бизнесом, потом попал в аварию и с тех пор лечит ногу. Как и в моем случае, давил на жалость. Он въехал в квартиру без единой сумки. Хозяйке сказал, что вещи позже завезет его сын. Кстати, владелице квартиры он показывал свой паспорт с харьковской регистрацией. Возможно, это был другой паспорт. А сейчас благодаря знакомым журналистам мне удалось выяснить, что фальшивых паспортов у этого человека… минимум семь! Очевидно, он орудует в разных регионах Украины. И не исключено, что сейчас по одному из поддельных паспортов обманывает очередных жертв.

— Вы обращались в полицию?

- Конечно. Я сразу позвонила «102». Но надо сказать, что журналисты отозвались намного быстрее, чем полиция. Как только я рассказала о произошедшем в Facebook, ко мне приехали сразу шесть съемочных групп из разных телеканалов. А вот полиция доехала только через пять часов. У меня приняли заявление, но уголовное производство почему-то до сих пор не открыли. Я так поняла, мое заявление зависло в канцелярии Шевченковского райуправления полиции. Пока я не заметила, чтобы полицейские были заинтересованы в поиске мошенника. А я рассказываю эту историю прессе в первую очередь для того, чтобы предупредить других: ни в коем случае не доверяйте этому человеку!

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«ФАКТЫ» обратились за комментарием в Шевченковский райотдела полиции Киева, но там нам сказали, что комментариев по этому делу не дают. Открыто ли по заявлению Екатерины Сенченко уголовное производство, также не сообщили.

Как, арендуя квартиру, не стать жертвой мошенников? На что нужно обращать внимание в первую очередь? «ФАКТЫ» задали этот вопрос известному киевскому адвокату Марине Лебедовой.

- При современных возможностях подделки документов гарантий того, что с квартирой все в порядке, быть не может, — сказала «ФАКТАМ» Марина Лебедева. — Тем более когда люди стремятся снять квартиру непосредственно у собственника, без помощи риелтора. Обращение к риелтору — это тоже не всегда гарантия того, что удастся избежать подвоха. Но если риелтор вам знаком и вы ему доверяете, этот вариант надежнее, ведь риелторы имеют свою базу квартир, которые сдаются законными собственниками. Если речь идет о квартире в доме старой застройки, не помешает пообщаться с соседями. В таких домах соседи, как правило, друг друга знают и могут сказать, действительно ли человек, который сдает вам жилье, является его собственником. Можно также поговорить с дворником, который чаще всего знает жильцов.

Необходимо проверять документы. Если бы потерпевшие были киевлянами и внимательно посмотрели на свидетельство о праве собственности и на штамп о регистрации в паспорте, у них бы возникли подозрения. Потому что Киев не является городом областного подчинения. Там могло быть написано либо Киев, либо Киевская область, но никак не и то, и другое. А свидетельства о праве собственности, которые выдавались в Киеве в 90-х годах, имели немного другой вид. Посмотрев на документы, которые потерпевшим предоставил человек, представившийся собственником квартиры, я обратила внимание, что штамп о регистрации и свидетельство о праве собственности похоже заполнял один и тот же человек. Не могу ничего утверждать, но почерк очень похож.

Лучше всего показать документы адвокату. Некоторые адвокаты могут зайти в Государственный реестр недвижимости. Эта услуга Минюста платная, но таким образом можно проверить собственника. Понятно, что большинство людей хотят сэкономить, а за консультацию адвоката нужно будет заплатить. Но если речь идет о недвижимости, всегда лучше проконсультироваться и перестраховаться. Можно попросить владельца дать копию паспорта и свидетельства о праве собственности и прямо сказать ему, что будете консультироваться с адвокатом. Или предложить пойти в юридическую консультацию вместе. Вероятно, этого будет достаточно, чтобы спугнуть мошенника.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об афере в Переяслов-Хмельницком Киевской области, где аферисты завладели квартирой пенсионера, скончавшегося при странных обстоятельствах. Родственникам покойного удалось вернуть недвижимость через суд, но мошенники все еще на свободе. Об аферах с квартирами «ФАКТЫ» рассказывали не раз. Например, несколько месяцев назад в Киеве разоблачили «черных риелторов, которые провернули аферы со столичной недвижимостью на пять миллионов гривен. Еще раньше задержали преступников, из-за которых десятки киевлян лишились жилья. Эксперты рассказывали «ФАКТАМ», как не стать жертвой аферы при аренде квартиры, а также при покупке жилья в новостройке.

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