Двери НАТО открыты для Украины, — Порошенко

Политика

В Верховной Раде рассматривают проект закона о закреплении в Конституции Украины курса на статегическое членство в НАТО И ЕС. Перед голосованием в парламенте выступил президент Петр Порошенко. Он напомнил, насколько важен этот закон для Украины.

«Россия напала на Украину, когда у Украины был внеблоковый статус. Двери НАТО открыты для Украины», — заявил глава государства.

Также Порошенко отметил, насколько бдительно в Кремле следят за сегодняшним голосованием Рады. Президент уверен, что России не удастся заставить Украину свернуть с евроатлантического курса.

«Не дождетесь. Не будет у вас (в Кремле) сегодня радости. Мы продемонстрируем единство сегодня», — уверен Порошенко.

Напомним, проектом закона, внесенным в Раду, предлагалось внести изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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