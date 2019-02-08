На улицах Норвегии заметили электрокар от Porsche: первые фото

Наука и технологии

В Норвегии заметили электрокар Porsche Taycan. Шесть автомобилей доставили из Киля (Германия) паромом. Ранее сообщалось, что самую ожидаемую поклонниками электрокаров новинку Nissan Leaf е+ представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Об этом пишет российский блогер Рустем Адагамов в своем Twitter: «Все авто без логотипов и шильдиков + замаскированы накладками, имитирующими выхлопные трубы. Porsche Taycan в Норвегии заказали уже 2600 человек».

Электрокар Porsche Taycan — первый чистый электромобиль компании. Его силовая установка представлена расположенными на каждой оси автомобиля двумя синхронными двигателями общей мощностью 600 л.с. (440 кВт). Усилиями обоих электромоторов электромобиль разгоняется до первой сотни менее чем за 3,5 секунды. Динамика же достижения 200 км/ч составляет меньше 12 секунд. Обеспечивать энергией силовую установку будет инновационная высоковольтная аккумуляторная батарея. Ее емкость предоставит электромобилю запаса хода по циклу WLTP на уровне 500 километров.

Эксклюзивный материал о том, что представят на мартовском автомобильном салоне в Женеве, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Новый Nissan Juke его создатели называют «городским метеором со своенравным характером».

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