Новый Nissan Juke его создатели называют «городским метеором со своенравным характером»

Наука и технологии

Автолюбители с нетерпением ожидают выдающегося в автомобильном мире события — мартовского открытия автомобильного салона в Женеве. На нем будет много интереснейших новых моделей, с которыми мы познакомим вас в нашей автополосе.

Одной из наиболее ожидаемых премьер весеннего автосалона в Женеве должно стать второе поколение субкомпактного кроссовера Nissan Juke (ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самой ожидаемой поклонниками электрокаров новинке этого же концерна Nissan Leaf е+). Презентация автомобиля не раз откладывалась: первый прообраз новинки, концепт-кар Gripz, был показан еще в 2015 году, но логического воплощения так и не получил. Шансы, что это произойдет в начале года в Женеве, очень велики — глобальный шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса в интервью авторитетному автомобильному изданию Autocar проговорился, что субкомпактный кроссовер вот-вот появится.

«Juke появится совсем скоро и с точки зрения дизайна не будет оглядываться на своего предшественника — в его образе произойдет революция, а не эволюция! Но при всем этом он сохранит свой характер», — рассказал Альфонсо Альбайса. Над внешностью новинки трудились специалисты лондонской студии Nissan. «Новый Juke будет очень крутым автомобилем, городским метеором со своенравным характером! И у него все еще есть свое мироощущение», — говорит Альфонсо Альбайса.



* Над внешностью новинки трудились специалисты лондонской студии Nissan

Известно, что субкомпактный кроссовер построен на новой модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, на которой базируется нынешнее, пятое поколение малолитражки Micra. По предварительным данным, в линейку двигателей войдет 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодизель, три бензиновых мотора: 0,9-литровый 3-цилиндровый, 1,2-литровый 4-цилиндровый. Топовые версии будут укомплектованы 1,6-литровым мотором, выдающим 190 лошадок.

Силовые агрегаты будут работать в паре с механической пяти- или шестиступенчатой коробкой передач либо с вариатором. Как и прежде, будут доступны два вида трансмиссий: передне- и полноприводная. В линейке модификаций Juke может также появиться версия с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет небольшой бензиновый двигатель, выступающий исключительно в роли генератора для подзарядки батарей.

Производство нового Nissan Juke 2019 года наладят на заводе предприятия Nissan в Сандерленде (Великобритания).

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в 2019 году в Украине появятся первые зарядные станции для электрокаров Tesla Supercharger.

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