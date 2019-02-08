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Стало известно, как накажут семейную пару педофилов из Кривого Рога
Прокуратура Полтавской области завершила досудебное расследование в резонансном деле о насилии родителей над 3-летней дочерью. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.
Во время досудебного расследования уголовного производства было установлено, что супруги с целью собственного обогащения использовали своего малолетнего ребенка 2013 года рождения в порнобизнесе, реализуя порноролики в даркнете.
Свой грязный бизнес семейная пара (кстати, они оказались братом и сестрой) вела в течение 2,5 лет в Днепропетровской области и в городе Полтава, совершив 63 эпизода преступной деятельности. Помочь с их идентификацией в сети украинским правоохранителям помогли иностранные коллеги.
Ребенок в настоящее время находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.
Напомним, в конце 2018 года нападения педофилов на детей участились в Киеве. Сначала на неизвестного пожаловались жители жилмассива Позняки, а затем об агрессии в отношении девочки сообщили жители Отрадного.
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