Политика

ОБСЕ заявила, что не сможет заставить Украину допустить россиян на выборы президента

В ОБСЕ разъяснили позицию относительно включения россиян в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которая будет наблюдать за выборами в Украине. Как заявил журналистам представитель ОБСЕ Томас Раймер, у ОБСЕ нет механизмов принуждения Киева, а обязательства в рамках ОБСЕ «носят скорее политический, а не юридически обязывающий характер».

«Государства — участники ОБСЕ несут друг перед другом политическую ответственность в выполнении обязательств, которые они на себя взяли, и вы, наверное, видели реакции от представителей других стран — членов ОБСЕ на решение Украины», — пояснил Раймер.

Тем временем в России решили отказаться от направления в Украину своих наблюдателей из «соображений безопасности». Об этом говорится в заявлении российского МИД, сделанном сегодня, 8 февраля.

Напомним, в четверг, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине. После принятия закона в ОБСЕ выразили сожаление.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter