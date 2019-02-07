ОБСЕ уведомила Украину о своем "глубоком разочаровании" законом о российских наблюдателях

Политика

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

Она в письме в Министерство иностранных дел Украины выразила «глубокое свое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил такое ограничение», сообщили в ОБСЕ.

«Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из какого-либо другого государства-участника ОБСЕ, которые могут изъявить желание наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом», — сказано в письме.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что беспокойство Киева по поводу безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах украинского президента имеет реальные основания, поскольку Россия — страна-агрессор.

«Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в приверженности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит беспокойство Украины относительно безопасности — реальное», — написал Волкер в Twitter.

Ранее Волкер заявлял, что Украине на выборы все-таки стоит пустить наблюдателей-россиян, приехавших с миссией ОБСЕ.

Как писали «ФАКТЫ», Верховная Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине. Запрет распространяется на выборы президента, народных депутатов и местные выборы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter