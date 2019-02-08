Без результата: парламентская комиссия по расследованию нападений на активистов прекратила работу

Политика

6 февраля истек срок работы временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию нападений на активистов в Одессе, Николаеве и Херсоне, но обещанного ранее публичного отчета о ее работе не будет— вопрос не внесли в повестку дня парламента. Об этом сообщил член комиссии, народный депутат Игорь Луценко.

Большинство членов комиссии поддерживают идею продолжения работы ВСК. Это необходимо для того, чтобы изучить большой массив дел о нападениях на активистов и выяснить, кто блокирует расследование.

Отметим, что эта комиссия была создана в Верховной Раде 6 ноября. Депутаты должны были проконтролировать действия правоохранителей в расследовании убийства советницы мэра Херсона Катерины Гандзюк, покушения на одесского общественника Олега Михайлика и еще ряда резонансных нападений на активистов в южных регионах Украины.

Не далее чем вчера, 7 февраля, Олег Михайлик, переживший 22 сентября минувшего года покушение и клиническую смерть, заявил на пресс-конференции о саботаже Нацполицией расследования дела. По словам активиста, за все месяцы следствием по делу о покушении на него мало что сделано.

«Еще раз заявляю: у меня нет доверия к украинским правоохранительным органам, — сказал Михайлик. — Если вы посмотрите на полное бездействие и саботаж Национальной полиции и прокуратуре, то станет ясно, что тех, кого нанимают, ничего не останавливает… За четыре месяца следствием по акту покушения на меня мало что сделано».

Он отметил, что подобное отношение правохранителей характерно и для расследования покушений на других активистов. По его словам, ранее следствие в его вопросе «тормозилось» в ожидании пули, которая застряла в его легком. Но и сейчас, после извлечения этого вещдока в Германии, ничего «не сдвинулось с места». Михайлик также акцентировал на том, что президент Украины Петр Порошенко должен был бы дать указание СБУ провести работу по предотвращению подобных покушений и принять меры для привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков.

«Было бы неплохо, если бы СБУ напрямую занялась расследованием нападений на общественных деятелей. Это целиком и полностью зависит от президента, в компетенции которого давать поручения спецслужбе», — сказал активист. Он также выразил пожелание, чтобы первые лица МВД и Генпрокуратуры выполняли обещания, данные ими по поводу расследования.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что личность заказчика убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк установлена.

Луценко также отметил, что если бы на заседании парламентской комиссии по расследованию нападений на активистов меньше «безосновательно провозглашали мифы», следствие шло бы быстрее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе за работой следственной комиссии по делу Гандзюк «присматривают» люди в камуфляже.

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