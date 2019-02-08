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"Обещаю публично отчитываться за каждую гривню": кандидат в президенты объявил сбор средств на свою кампанию
Зарегистрированный кандидатом в президенты Украины бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны и экс-глава СБУ Игорь Смешко объявил публичный сбор средств для своей предвыборной кампании.
По его словам, сделать это можно он-лайн через сайт, созданный командой Смешко.
Приглашая избирателей приобщиться к его финансовой поддержке, Смешко гарантирует публичный отчет за каждую гривню.
«Мы докажем, что стать президентом можно и без олигархов!» — написал кандидат в Facebook.
В числе своих сторонников он перечислил
Напомним, 8 февраля завершилась регистрация кандидатов в президенты Украины. Всего соответствующие удостоверения получили 44 человека, что стало абсолютным рекордом в истории нашей страны.
«ФАКТЫ» публиковали данные об имущественном состоянии основных кандидатов в президенты.
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