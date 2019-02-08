Политика

"Обещаю публично отчитываться за каждую гривню": кандидат в президенты объявил сбор средств на свою кампанию

Зарегистрированный кандидатом в президенты Украины бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны и экс-глава СБУ Игорь Смешко объявил публичный сбор средств для своей предвыборной кампании.

По его словам, сделать это можно он-лайн через сайт, созданный командой Смешко.

Приглашая избирателей приобщиться к его финансовой поддержке, Смешко гарантирует публичный отчет за каждую гривню.

«Мы докажем, что стать президентом можно и без олигархов!» — написал кандидат в Facebook.

В числе своих сторонников он перечислил в т. ч. малых и средних предпринимателей, представителей интеллигенции, военнослужащих и «даже воспитательниц детских садиков».

Напомним, 8 февраля завершилась регистрация кандидатов в президенты Украины. Всего соответствующие удостоверения получили 44 человека, что стало абсолютным рекордом в истории нашей страны.

«ФАКТЫ» публиковали данные об имущественном состоянии основных кандидатов в президенты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter