Происшествия

Трудно быть кандидатом: Зеленского чуть не побили во Львове, а Насирова облили водой в Киеве (видео)

Кандидат в президенты Украины Роман Насиров стал объектом агрессии после заявления о том, что в течение одного года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию в пять тысяч гривен. Его облил водой в прямом эфире народный депутат Сергей Шахов. Оба политика были гостями программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK. Напомним, кандидат в президенты Александр Вилкул в Бердянске пострадал больше — его облили зеленкой.

После внезапного «душа» Насиров заявил, что еще никому еще не удалось подмочить его репутацию.

Тем временем другой кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во Львове схлестнулся с участниками боевых действий, пытавшимися «рассказать правду» о кандидате. Он заверил их, что не обещал становиться на колени перед Путиным, и что не имеет в России никакого бизнеса.

Когда же один из митингующих неожиданно заявил, что комик курит марихуану, Зеленский показательно согласился сдать медицинские анализы, но только вместе со своим оппонентом.

Напомним, ранее полиция завела дело по факту слежки за Зеленским в Одессе, а в Специальной антикоррупционной прокуратуре уличили Насирова в невнесении в декларацию 300 тысяч долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter